Notte delle Farfalle alla Butterfly House

OLMEDO – La Butterfly House a Olmedo con Yoga Armonia presentano l’evento della “Notte delle Farfalle” venerdì 30 Luglio. Alle ore 19,00 si inizia con Bagno sonoro armonico a bordo piscina, cena con i sapori di stagione del parco, possibilità di dormire in tenda fornita dall’organizzazione. Alle 8,00 lezione di Yoga del Risveglio con accompagnamento sonoro e a seguire colazione. Possibilità di partecipare alla sola serata del venerdì e di prenotare la visita alla biosfera contattando il 392 6700711 non compresa nell’evento. Per info e prenotazioni 3200362888 Yoga Armonia e 392 6700711 Butterfly House