“Gente che ha governato per anni propone ricette miracolose, Alghero merita di più

ALGHERO – “L’inizio di questa campagna elettorale è a dir poco deludente. Gente che ha governato per anni e che oggi prospetta ricette miracolose alla Wanna Marchi, candidati che invece di parlare di programmi rievocano i tempi passati rivendicando la loro giovane(!) età. Gli algheresi vogliono sentir parlare di programmi, di soluzione di problemi, di PUC, di centro congressi, di sanità, di trasporti locali, porto, aeroporto, di Mamuntanas e Surigheddu, di marea gialla, di emergenza abitativa, di allungamento della stagione, di decoro urbano, di spazi verdi per i bambini, di impianti sportivi e di una città che cresce, che vive e che respira…questo vogliono sapere i concittadini. Ci auguriamo un cambio di passo con un confronto serrato, produttivo e rispettoso per Alghero e per i suoi cittadini. Dobbiamo raccontare i nostri progetti, i nostri punti programmatici, la città che andremo a costruire. È ora di cambiare questo triste declino, Alghero merita molto di più”.

Orizzonte Comune Alghero