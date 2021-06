Furti nell’agro algherese, due arresti

ALGHERO – I militari della stazione carabinieri di santa maria la palma hanno eseguito, nella mattinata odierna, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal tribunale di sassari – ufficio gip nei confronti di c. e. 48 anni e c.g. di 53 anni, poiché ritenuti responsabili di un furto avvenuto lo scorso 7 febbraio, ai danni di un allevatore di alghero. nella circostanza erano stati asportati diversi attrezzi da lavoro, per un valore complessivo di oltre mille euro, nonché ben ottocento litri di gasolio agricolo.

le indagini, svolte autonomamente dalla stazione carabinieri di santa maria la palma, hanno consentito in breve tempo di ricostrutire modalità di esecuzione del furto e successivamente di individuarne i responsabili, in particolare grazie all’analisi di diverse immagini, registrate sulle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino.

l’esito delle attività di indagine, debitamente relazionato all’autorità giudiziaria, ha consentito di ricostruire un preciso e concordante quadro indiziario a carico dei due soggetti oggi destinatari della misura cautelare. nella fase esecutiva, fondamentale e’ stato il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di sardegna e della stazione carabinieri di mores, che hanno consentito di procedere all’individuazione dei due arrestati per le successive attività di polizia giudiziaria. nel corso dell’operazione sono stati infatti rinvenuti e sottoposti a sequestro molteplici materiali oggetto di furto, che saranno successivamente restituiti al legittimo proprietario. al termine delle formalità, gli arrestati sono stati tradotti nelle rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari.

una risposta tempestiva dei militari della stazione carabinieri di santa maria la palma, che quotidianamente sono proiettati alla prevenzione e repressione dei reati predatori nelle aree rurali.