Funghi tossici, due persone in ospedale

SASSARI – Due uomini in ospedale, quattro gatti con disturbi gastrointestinali, due famiglie a cui e’ stato tolto il piatto incriminato poco prima del pasto. E’ questo il resoconto degli ultimi

due episodi di intossicazione in seguito a consumo di funghi non commestibili registrati nel corso degli ultimi giorni nel Nord ovest della Sardegna.

Nel primo caso si tratta di un uomo di 65 anni di Alghero che aveva

raccolto i funghi in campagna, cucinandoli per pranzo, e regalandone ai

vicini di casa e al fratello. Dopo la cottura dei funghi una parte degli

scarti dovuti alla pulizia erano stati fatti mangiare anche ai gatti di

casa che, a distanza di qualche ora dal consumo, così come il 65enne,

hanno iniziato a manifestare sintomi a carico dell’apparato

gastrointestinale, come vomito e nausea. L’uomo e’ stato costretto a

rivolgersi al Pronto soccorso dell’ospedale Civile di Alghero.

E’ scattato immediatamente il protocollo da intossicazione da funghi. I

sanitari, con la consulenza dei Micologi dell’ Azienda sanitaria di

Sassari, hanno trattato l’uomo che poi ha passato i successivi 4 giorni

in osservazione. L’indagine e le verifiche messe in campo in seguito

all’attivazione del protocollo hanno consentito di raggiungere i vicini

di casa e il fratello a cui l’uomo aveva regalato parte dei funghi, poco

prima che gli stessi venissero consumati.

Questa volta il responsabile che ha mandato in ospedale il cercatore di

funghi è stato un Entoloma sinuatum. Invece il secondo episodio, che ha

interessato un uomo di 41 anni di Sassari finito al Pronto soccorso

dell’ospedale “Santissima Annunziata”, e’ stato causato da un piatto di

Macrolepiota rhacodes, scambiato per una “Mazza di tamburo” ma tossica,

che ha costretto l’uomo a trascorre 48 ore in ospedale.

Entrambi gli uomini stanno bene e sono ora fuori pericolo.

La Asl di Sassari rinnova l’invito verso i consumatori di funghi

spontanei a contattare SEMPRE il micologo dell’azienda prima di

consumarli. “L’Azienda sanitaria crede fermamente sul servizio offerto

dall’Ispettorato micologico e intende investire anche in futuro risorse

e mezzi per un miglioramento dell’attività, a beneficio della nostra

popolazione. Per questo invitiamo tutti, più o meno esperti, a

rivolgersi, gratuitamente, ai nostri micologi così da evitare spiacevoli

episodi”, dichiara il Direttore generale dell’Asl di Sassari, Flavio

Sensi.

Il Micologo è un esperto in grado di classificare e fare una cernita

esatta dei funghi.

L’Ispettorato Micologico si colloca all’interno del Dipartimento di

Prevenzione della Asl di Sassari e garantisce attività di prevenzione,

controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi

spontanei destinati all’autoconsumo dei cittadini ma anche di quelli

destinati alla vendita o alla somministrazione negli esercizi di

ristorazione e gastronomia.

“Tutti abbiamo in casa o nel vicinato “l’esperto” raccoglitore di

funghi, ma anche se gradito dono, invitiamo la popolazione a prestare

sempre attenzione, in questo caso siamo riusciti ad intervenire prima

del loro consumo ma non siamo sempre così fortunati” spiega Pietro

Murgia, il responsabile dell’Ispettorato Micologico della Asl di

Sassari, che invita la popolazione ad un attento consumo del prodotto

stagionale.

“Se la nostra consulenza è fondamentale per riconoscere le specie

velenose, lo sono anche i nostri consigli per il trattamento e la

consumazione del prodotto”.

Oltre alla determinazione della specie raccolta, l’esperto micologo

fornisce importanti consigli sul consumo del fungo: si sottolinea,

infatti, che vanno consumati sempre in piccole quantità ed evitando il

consumo in più pasti consecutivi, per via della scarsa digeribilità di

alcune sostanze che li compongono. Inoltre, per il consumo, se ne

consiglia una adeguata cottura e a seconda della specie, alcuni devono

esser sottoposti ad un trattamento di pre bollitura, altri ad una

cottura prolungata, altri necessitano dell’asportazione del gambo o

della cuticola.

Orario:

Ispettorato Micologico di Sassari

piano terra della palazzina U, della struttura di Rizzeddu

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.00 alle 13.30

Tel. 079/2062889 – 348/5455906

mail: sian.micologico@aslsassari.it

Ispettorato Micologico di Ozieri

Loc. San Nicola, presso Dipartimento di Prevenzione

Orario: lunedì, dalle ore alle

Tel. 079 785300/09 – 347/3779432

mail: sian.micologico@aslsassari.it