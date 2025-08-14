Fratelli d’Italia tra la gente: “Pronti a governare Alghero e la Sardegna”

ALGHERO – Grande partecipazione al gazebo informativo organizzato da Fratelli d’Italia sul Lungomare Barcellona, ad Alghero. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra cittadini e rappresentanti istituzionali sull’azione del Governo Meloni e sulle sfide future che attendono la Nazione.

Promosso per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territori anche nei mesi estivi, l’evento ha registrato un’ottima affluenza di persone, attratte anche dalla distribuzione dell’Enigmistica Tricolore, uno strumento originale e coinvolgente ideato per raccontare l’identità, i valori e i risultati dell’azione di governo.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, i deputati Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, e Salvatore Sasso Deidda, presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni; insieme alla consigliera regionale Francesca Masala e ai responsabili dei Circoli FdI di Alghero e Sassari, Pino Cardi e Luca Babudieri, insieme ai consiglieri comunali di Sassari e Alghero, Pietro Pedoni e Alessandro Coco.

“Siamo qui per parlare con la gente, spiegare ciò che è stato fatto e ascoltare proposte e suggerimenti – spiegano i rappresentanti del partito –. Restiamo convinti che il senso più autentico del fare politica risieda nel confronto diretto con le persone”. L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti in altri comuni del territorio, per continuare a costruire un rapporto diretto con i cittadini, nel segno della trasparenza, della partecipazione e della coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori”.