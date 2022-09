Fratelli d’Italia Alghero, incontro elettorale nella sede di via Giovanni XXIII

ALGHERO – Giovedì 8 Settembre alle ore 18,30 presso la nuova sede elettorale di via Giovanni XXIII n. 33, Fratelli d’Italia Alghero terrà un incontro coi propri iscritti e simpatizzanti. La riunione avrà l’obiettivo di illustrare e organizzare le iniziative del partito per campagna elettorale delle imminenti elezioni politiche del 25 Settembre e sarà anche occasione per ascoltare le proposte dei cittadini che si riconoscono nei valori e nel programma di Giorgia Meloni. All’incontro ha garantito la propria presenza l’Onorevole Salvatore Deidda Sasso, deputato, membro e capogruppo della IV Commissione Difesa e il primo candidato nella lista proporzionale regionale per la Camera dei Deputati per le prossime elezioni politiche.