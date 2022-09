Lega – Psd’Az, pronti a governare l’Italia. Novità su Alghero da Solinas

ALGHERO – Questa mattina, ad Alghero, c’è stata la presentazione dei candidati della Lega – Psd’Az. La sala gremita del Quarté Sayal ha accolto gli esponenti del Carroccio in lizza per le imminenti elezioni politiche. Ma non solo, infatti erano presenti anche il Presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio Michele Pais, alcuni assessori regionali e il Sindaco di Alghero Mario Conoci. Nell’illustrare le priorità e punti programmatici i candidati si sono soffermati su alcuni temi centrali per la Lega, ma è stato il Presidente Solinas a fare alcuni importanti passaggi sui temi locali.

Sul nuovo ospedale il capo del governo isolano ha dato ampie rassicurazioni che verrà realizzato insieme agli altri tre previsti per la Sardegna. Sulla strada 4 corsie per Sassari, o meglio quello che resta da completare da anni, Solinas ha informato di aver dirottato i fondi dalla 554 all’arteria della Nurra e ora si attende il via libera del Governo, a questo punto io nuovo. Ciò vuole dire che entro l’anno dovrebbe sbloccarsi l’agognato iter. L’Aeroporto sarà al centro di un’azione volta a metterlo in rete con tutto il territorio e con gli altri scali dell’Isola, mentre finalmente dovrebbe essere avviata la riqualificazione dell’ex-compendio agricolo di Surigheddu e Mamuntanas.