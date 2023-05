Fragola, ma non solo: eccellenze che meritano sostegno | video

ALGHERO – In vista della Sagra della Fragola, come accaduto anche negli anni passati, come Algheronews siamo andati dove cresce, grazie al lavoro di mani sapienti, quella che oramai a tutti gli effetti è ritenuta un vera eccellenza del territorio. Durante la conferenza stampa in Comune, da parte del Comitato di Sa Segada, organizzatore dell’evento, è stato sottolineato più volte il valore di tali produzioni, certo è che il settore dell’agricoltura locale, cosi come la pesca, necessitano di maggiori sostegni anche sotto forma della promozione della validità dei prodotti e anche nella creazione di format volti a pubblicizzare e soprattutto commercializzare quello che offrono mare e terra. D’altra parte è anche essenziale che ci sia maggiore unità tra i vari produttori per rafforzare la loro possibilità di incidere nei grossi flussi di vendita.

Chi tutti i giorni ha che fare proprio con la terra sono gli agricoltori, anche giovani, come Damiano Manai che, con l’azienda di famiglia, ha creato un’attività di grande rilevanza dove in decine di ettari vengono fatte crescere diverse tipologie di frutta e verdura tra cui, appunto, la fragola. Di diversi tipi, tra l’altro, come ci ha raccontato nell’intervista in allegato. Prodotto eccellente che viene venduto nei mercati locali e in tutto il territorio.

https://www.youtube.com/watch?v=PtxXPNrXdYM

INTERVISTA CON L’AZIENDA MANAI DI SA SEGADA (ALGHERO)