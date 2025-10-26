Forza Italia, campagna adesioni fino al 19 dicembre

CAGLIARI – E’ stato prorogato al 19 dicembre il termine per le adesioni 2025 al movimento politico di Forza Italia. Ad annunciarlo sono gli stessi azzurri durante la giornata dedicata alle iscrizioni al partito, che ha visto la segreteria cittadina e metropolitana, i rappresentanti comunali e della municipalità di Pirri, Azzurro Donna e i Seniores raccogliere le adesioni di vecchi e nuovi simpatizzanti in piazza Garibaldi. Forza Italia intende proseguire anche in città la sua opera di opposizione costruttiva, con un’azione costante sui temi della sicurezza, dell’igiene urbana, della viabilità, con uno sguardo di prospettiva che scuota dall’immobilismo la Giunta comunale e che prepari il ritorno della stagione dei grandi progetti, della visione, della buona amministrazione che hanno caratterizzato le giunte di centro-destra.