Forti piogge, “la macchina della Protezione Civile ha funzionato”

SASSARI – «Quanto successo lunedì pomeriggio in molte zone della città certifica l’urgenza di

misure strutturali contro il rischio idrogeologico e per l’adattamento ai cambiamenti

climatici». Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, sui disagi provocati dalle

abbondanti piogge registrate il 19 agosto in pochissime ore.

Protezione civile comunale, polizia locale e compagnia barracellare, coordinate sul

campo direttamente dal vicesindaco e assessore della Transizione ecologica, Tore

Dau, hanno eseguito numerosi interventi nelle campagne di Sassari e nella parte più a

valle della città, tra viale San Pietro, via Amendola, via delle Croci, piazza Santa

Caterina e Predda Niedda. Tombini scoperchiati dalla forza dell’acqua, cantine

allagate, strade chiuse e corsi d’acqua esondati hanno impegnato la macchina

comunale, che ha retto grazie al gran dispiegamento di uomini e mezzi. «Occorre

ovviare a problemi che alcune zone della città si trascinano appresso da troppo tempo

– afferma Dau – vanno essere rimossi una volta per tutte».

La necessità di far fronte al rischio idrogeologico in modo articolato si innesta nel

percorso partecipativo che il sindaco Mascia e l’amministrazione intendono avviare per

ridisegnare il progetto del canalone nella valle che va dal Fosso della Noce all’Eba

Giara. Dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato finanziato dal governo 5

milioni di euro, il sindaco aveva detto di voler usare la fase propedeutica al rilascio dalla

Regione della Valutazione di impatto ambientale per ridiscutere con gli aggiudicatari il

progetto esecutivo definitivo. «Consulteremo i portatori di interesse e gli enti coinvolti

per coniugare l’esigenza della riduzione del rischio idraulico con quella di preservare e

valorizzare le specificità ambientali della vallata, restituendo il polmone verde alla città contenimento del rischio idraulico dovrà servire come modello, nel metodo e nelle

finalità, per tutte le altre opere urgenti – auspica oggi – giunta e consiglio alla ripresa

dei lavori saranno investiti della necessità di individuare risorse adeguate e avviare la

costruzione di una città in grado di far fronte ai mutamenti del clima».

Intanto Palazzo Ducale registra l’ottimo funzionamento della macchina operativa della

protezione civile, che fa capo alla polizia locale. «Tra l’ospedale, Piandanna, Predda

Niedda e l’agro ci sono stati oltre venti interventi, un impegno che ha scongiurato il

peggio», riferisce il vicesindaco Dau, che ha assistito alle operazioni e ha eseguito i

sopralluoghi con la protezione civile e il personale del settore cui è delegato, al quale

compete anche la pulizia degli alvei e dei sistemi di scolo lungo le strade comunali.

Con la protezione civile e la polizia locale hanno operato la compagnia barracellare e le

associazioni di volontariato accreditate per quest’attività: Misericordia, New Life e

Sassari Soccorso. «Un episodio tutto sommato contenuto come quello di due giorni fa

non può provocare un’emergenza simile – conclude Tore Dau – dalla gestione degli

alvei stradali al dimensionamento dei canali di scolo, elimineremo le storture».