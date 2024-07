Fort Arena. al via il palinsesto per l’estate 2024 con il primo sold-out

CAGLIARI – Appuntamento fisso per gli amanti dei grandi show live, la Forte Arena richiama ogni anno migliaia di sardi e turisti che hanno la possibilità di assistere a show con artisti iconici di levatura nazionale e internazionale in una cornice d’eccezione, la platea è infatti immersa nella macchia mediterranea a pochi chilometri dal mare.

Quest’anno, l’artista più eclettico della musica italiana, una star internazionale tra le più influenti al mondo, un musical con le canzoni di uno dei più grandi cantautori dei nostri tempi e una band che ha fatto la storia della musica italiana saranno i protagonisti del palinsesto 2024, riconfermando il “Teatro sotto le stelle” di Santa Margherita di Pula (CA) come una delle destinazioni più prestigiose dell’estate in Sardegna.

Renato Zero | Autoritratto – I concerti evento 2024

Venerdì 19 Luglio 21:00 (Sold out)

Sabato 20 Luglio 21:00

Dopo il fulmineo sold-out registrato a pochi giorni dall’apertura delle vendite per i biglietti del concerto del 19 luglio, Renato Zero si prepara ad accogliere gli spettatori della Forte Arena il 20 luglio, portando una volta in più sul palco tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. Il format di questo attesissimo comeback live, a 26 anni dall’ultimo concerto nell’Isola, sarà quello dei concerti-evento, un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultra cinquantennale carriera musicale dell’artista (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla sua straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

I biglietti per sono disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Peter Pan – Il Musical

Sabato 27 luglio ore 21:00

Presentato da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, “PETER PAN – Il Musical”, che dal suo debutto nel 2006 ha affascinato oltre un milione di spettatori con più di 1000 repliche, è pronto per conquistare anche il pubblico della Forte Arena con la straordinaria colonna sonora, il suo cast eccezionale e i numerosi effetti speciali.

Lo spettacolo si preannuncia un emozionante viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con le musiche firmate da Edoardo Bennato tratte dal mitico album del 1980 Sono solo canzonette, riarrangiate dallo stesso cantautore per lo spettacolo. Tra queste “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma” e molte altre, fino alla celeberrima “L’isola che non c’è” e all’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”. Uno show ricco di magia da condividere con gli amici e la famiglia che saprà conquistare il pubblico della Forte Arena con i tanti effetti speciali come il volo di Peter Pan, l’utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che trasporteranno magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti e i colorati costumi in stile cartoon.

STING

Sabato 3 agosto ore 21:00

La Forte Arena ospiterà l’unica data italiana dello STING 2024 World Tour, un evento spumeggiante, divertente e commovente, come lo sono le canzoni dell’ex frontman dei The Police.

Cantautore, polistrumentista e anche attore, Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, è uno dei pochi artisti figli della grande ondata rock di fine anni Settanta che, ancora oggi, è in grado di mettere d’accordo persone di diverse generazioni e gusti musicali.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, sia con The Police che come solista, e numerosi premi, tra cui 17 Grammy Awards, Sting è una figura iconica nel mondo della musica. La sua capacità di fondere diversi generi musicali e di esplorare nuove frontiere artistiche continua a ispirare fan e musicisti di tutto il mondo.

Sting si esibirà alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 3 agosto 2024, portando sul palco i suoi più grandi successi, sia come membro dei Police che come artista solista, in una performance che promette di essere esuberante e indimenticabile.

I Pooh – AMICI X SEMPRE ESTATE 2024

Sabato 10 agosto ore 21:00

Dopo il grande successo della tournée che li ha visti protagonisti negli stadi, arene e palasport di tutt’Italia nel 2023, i POOH si preparano ad incantare il pubblico della Forte Arena Sabato 10 Agosto 2024 alle ore 21.

Inserito nel live tour “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, che conta oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia, il concerto si presenta come un affascinante viaggio nella grande bellezza italiana attraverso i successi senza tempo della band che ha segnato la storia della musica nel nostro Paese, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Quest’estate, la Forte Arena continua a offrire un programma culturale e musicale di livello internazionale, confermandosi come una tappa imprescindibile per gli amanti della musica e dello spettacolo. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web ufficiale fortearena.com o i canali social.

Forte Arena

Un vero e proprio anfiteatro naturale a Santa Margherita di Pula, a meno di 40 minuti da Cagliari, inaugurato nel 2016 dal Forte Village Resort per ospitare fino a 5000 persone. Uno spazio unico nel suo genere, dove le infrastrutture di supporto – palco e aree tecniche – sono state realizzate applicando i più avanzati principi della bio-edilizia nel totale rispetto dell’ambiente circostante, che negli anni ha ospitato star di fama internazionale come Sting, Andrea Bocelli, Mika, Tiziano Ferro, Anastacia e Roberto Bolle per citarne solo alcuni. Aperta al pubblico esterno, la Forte Arena nasce con l’obiettivo di inserire a pieno titolo cultura e spettacolo tra gli elementi chiave dell’offerta turistica isolana.