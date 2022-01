Fiamme a Fertilia, distrutto un camper |foto

ALGHERO – Camper in fiamme nella serata di ieri. L’incendio è avvenuto nella Piazza San Marco di Fertilia dove sostava, da giorni, una roulotte divenuta l’abitazione per una famiglia rom. Un nucleo con diversi figli a carico che non potendo permettersi l’affitto di una casa, viveva in strada. Grave questione sociale che era già stata oggetto di alcune segnalazioni.

Il rogo si è scatenato dopo le 20 e ha completamente distrutto il mezzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Alghero, Polizia e Carabinieri che indagano sull’accaduto. Nonostante il rischio corso, non ci sono stati feriti.