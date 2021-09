Festival turismo itinerante, presentazione |video

ALGHERO – Oggi nella sede della Fondazione Alghero, a Lo Quarter di largo San Francesco, è stata ufficialmente presentata la seconda edizione del Festival internazionale del turismo itinerante e delle attività all’aria aperta, in programma ad Alghero dall’1 al 3 ottobre, con il piazzale della Pace come quartier generale. Organizzato dall’Associazione Camperisti Torres col supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero e numerosi tra partner e sponsor privati, l’evento è stato illustrato nei dettagli dal suo ideatore e promotore, Rosario Musmeci, che dell’Associazione Camperisti Torres è presidente. Insieme a lui c’erano il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. A loro il compito di delineare la strategia che sta dietro al sostegno per una iniziativa che punta apertamente a favorire il prolungamento della stagione turistica anche ai mesi invernali