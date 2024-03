Fertilia (con grande esempio di unità) festeggia l’ora della rinascita

ALGHERO – Venerdì 8 marzo, anniversario della fondazione di Fertilia, alle ore 10.30, le sottoscritte

Associazioni, operanti nella Città di Fondazione, hanno organizzato un incontro pubblico

per comunicare alla Comunità ed alla stampa il programma sulle attività programmate per

il 2024.

L’incontro che si svolgerà in Via Pola, angolo Via Fiume, proprio al centro della nostra

cittadina, sarà l’occasione per lanciare un forte messaggio alle Istituzioni sullo stato di

abbandono dell’importante patrimonio pubblico di Fertilia e sulla assoluta mancanza di

luoghi in cui la comunità stessa si possa riunire in occasione degli importanti eventi che

sempre più frequentemente vengono organizzati.

A causa dell’abbandono e del dissesto di tanti edifici pubblici, fra i quali in primis l’ex

Cineteatro, il Palazzo Doria, l’ex Medaglieria di Granero, l’Ex Acquedotto, il Campo Sportivo,

gli ex Uffici Egis e l’ex Asilo Comunale, oggi Centro 10 Febbraio, infatti, oggi siamo costretti

ad organizzare gli incontri pubblici in mezzo ad una strada, pur di non rinunciare a svolgere

le nostre attività a favore della Comunità di Fertilia e dell’Agro.

Invitiamo quindi tutti i cittadini, la stampa ed i rappresentanti delle Istituzioni, a

partecipare a questo appuntamento ed a collaborare con le varie Associazioni per

risollevare le sorti della nostra Città e per rivendicare i giusti spazi per svolgere le attività

necessarie a far conoscere Fertilia, Città dell’Inclusione”, cosi CCN Fertilia Comitato di

Quartiere Arenosu-Fertilia, Comitato Festeggiamenti San Marco, Associazione, Egea, E.G.I.S. A.N.V.G.D. Anna Sigurani Luca Rondoni Raffaele Buo Rossana Kucich Marco Cossu Mauro Manca