Ospedale Marino, Pais: “Pienamente attive le sale operatorie”

ALGHERO – “Si sono svolti venerdi mattina i primi interventi chirurgici nella nuova sala operatoria dell’Ospedale Marino con grande soddisfazione degli operatori e del personale di sala” – ne da notizia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Terminata la ristrutturazione del blocco operatorio, la realizzazione di locali annessi, come la zona di preparazione all’intervento chirurgico, quelli dedicati al risveglio e rianimazione del paziente, è stato possibile riprendere a pieno regime l’attività di chirurgia ortopedica in anticipo sulla data prevista. Ciò peraltro consentirà di liberare le sale operatorie dell’ospedale civile che potranno rafforzare la capacità operatoria propria” – dichiara Pais – “Il progetto per le sale operatorie dell’Ospedale Marino di Alghero, insieme all’adeguamento impiantistico, strutturale e tecnologico, è solo uno dei tanti interventi messi in campo con azioni concrete e tangibili per il potenziamento della sanità del Nord-Ovest, con investimenti già realizzati e altri finanziati e progettati che vedranno la luce nei mesi a venire”.

“Doverosi i ringraziamenti all’Assessore Carlo Doria e alla Direzione dell’Aou, col DG Antonio Spano, che hanno dato convinto impulso e attuazione al percorso di rilancio della struttura voluta dalla Regione”.

“In questo modo si rafforza il percorso di rilancio dell’ospedale Marino che, anche con l’apertura del nuovo ambulatorio di Endocrinologia diretto dal prof. Mario Palermo si conferma polo di eccellenza per l’ortopedia, la traumatologia e la riabilitazione, che solo 5 anni fa era destinato alla chiusura con il blocco totale dell’attività chirurgica dirottata ad Ozieri” – conclude Michele Pais.