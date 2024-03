Calcio, l’Alghero vince a Fonni. Domenica scontro al vertice, arriva la Nuorese

ALGHERO – Bella prova di forza a Fonni. Con un gol per tempo di Franchi e Marco Carboni l’Alghero vince 2-0 a Fonni e riprende la corsa verso la vetta del girone B di Promozione dopo due pareggi consecutivi.

La sblocca Franchi poco prima del quarto d’ora: palla filtrante di Mula per Meloni che la mette in mezzo per l’attaccante argentino che non sbaglia. Succede poco altro nella prima frazione, anche per le condizioni difficili del campo di gioco. A inizio ripresa ci prova Baraye con una conclusione dal limite dell’area ma il portiere di casa respinge in angolo. Dopo ulteriori tentativi, al 33′ arriva il raddoppio giallorosso: bella iniziativa di Franchi che serve un ottimo pallone per Marco Carboni che batte l’estremo difensore del Fonni. Poi l’Alghero amministra, senza rischiare troppo.

Tre punti pesanti grazie ai quali l’Alghero sorpassa l’Usinese, portandosi al secondo posto. La vetta è sempre lontana tre lunghezze e domenica prossima al “Pino Cuccureddu” è in programma proprio lo scontro diretto contro la Nuorese. La società giallorossa confida nel prezioso apporto dei propri tifosi.