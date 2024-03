“Anche il Centrosinistra chiese il riconteggio, la Todde attenda l’ufficialità”

CAGLIARI – “Trovo curioso il fatto che Alessandra Todde, la probabile vincitrice delle elezioni, insieme ad altri esponenti del centrosinistra, si stupiscano della nostra richiesta di attesa o rispetto del lavoro dei tribunali e della Corte d’appello per avere certezza dei numeri ottenuti da rappresentanti di lista o altre fonti”. Lo dichiara il deputato di FdI, Salvatore Deidda. “Abbiamo riconosciuto il vantaggio del centrosinistra ma vogliamo capire cosa e come sono stati riportati i voti nei verbali e su alcune interpretazioni avute durante lo spoglio. D’altronde a parti invertite lo stesso centrosinistra, le scorse comunali a Cagliari, ci chiese di aspettare la Corte d’appello e invocando un riconteggio, basandosi su 1300 schede nulle e 20 contestate. Qui potrebbero essere maggiori o uguali. Magari è pure di cattivo gusto autoproclamarsi presidente, anche nei social, ancora prima del verdetto finale, ma serve ancora un poco di pazienza e il riconteggio l’hanno chiesto anche nel centrosinistra ed è falso che non sia previsto”