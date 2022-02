Fdi, Di Gangi coordinatore. Grossi chiede “più Destra”

ALGHERO – Durante un’assemblea partecipata, i tesserati di Fratelli d’Italia hanno votato e indicato come nuovo Coordinatore cittadino Marco Di Gangi, che succede ad Alessandro Cocco, neo-assessore di FdI nella giunta Conoci. Presenti ai lavori dell’assemblea il gruppo consiliare con la Consigliera Comunale e Capogruppo del partito Monica Pulina, che ha portato i saluti del collega Giovanni Monti, e ha sottolineato il grande impegno profuso nelle attività consiliari e di commissione; i rappresentanti del direttivo e il consigliere di amministrazione del Parco di Porto Conte Adriano Grossi.

“Presente anche il Sindaco Mario Conoci che ha portato i suoi saluti all’assemblea, rinnovando la stima nei confronti del partito e ricordando il rapporto di leale collaborazione mantenuto sin dall’inizio dell’esperienza di governo. Fratelli d’Italia ha rinnovato la lealtà e l’impegno a supporto dell’amministrazione e della coalizione di centrodestra, richiamando il programma elettorale presentato ai cittadini nel 2019 quale bussola per l’azione di tutti i suoi rappresentanti, specialmente in questa fase post-pandemica”.

“Oltre all’indicazione del nuovo coordinatore, l’assemblea ha individuato il percorso per la riorganizzazione interna del partito, che provvederà a strutturarsi attraverso un consiglio direttivo e un esecutivo con specifiche aree di competenza, oltre che con i dipartimenti definiti in sintonia con l’organizzazione provinciale e regionale per l’approfondimento dei temi e il supporto all’attività dei consiglieri e dell’assessore. Oltre all’impegno sui temi locali che costituiscono la priorità dell’agenda politica, il partito si concentrerà nella nuova campagna adesioni 2022 e nel sostegno dell’iniziativa legislativa popolare per introdurre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica”, cosi fanno sapere dal partito tramite comunicato stampa.

Alla nota ufficiale di Fdi si aggiunge parte dell’intervento di Grossi. “Un’assemblea attesa e sicuramente movimentata”, commenta Adriano Grossi, storico rappresentante della Destra algherese e candidato e iscritto con Fratelli d’Italia e ancora: “a mio avviso, prima di procedere con le nomine, si sarebbe dovuto fare un bilancio di questi due anni e mazzo al fine di poter verificare positività o criticità, ma comunque guardando il bicchiere mezzo pieno, abbiamo un partito che si struttura, cresce e va avanti anche se secondo me sarebbe necessario che si connotasse ancora di più verso Destra, del resto è un partito di Destra e deve rappresentare le istanze e proposte che provengono, principalmente, da questa parte”, chiude Grossi.