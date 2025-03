FC Alghero, buon pareggio a Porto Torres

ALGHERO – Si è conclusa con un pareggio per 0 – 0 la partita che ha visto protagonista la Fc Alghero sul campo del Porto Torres. Una partita giocata a visto aperto da entrambe le squadre con continui capovolgimenti di fronte. Per quanto riguarda la squadra giallorossa, assente lo squalificato Pilo e gli infortunati Raimondo Serra e Moretti, oltre ad alcuni giocatori non al top della forma fisica. Ad inizio secondo tempo Fc Alghero in dieci dopo 5 minuti a causa dell’espulsione del portiere Frau per proteste. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di mister Peana ha tenuto testa agli agguerriti avversari. Per la cronaca, buona occasione per il Porto Torres al 6’ con Ninaldeddu che, a tu per tu con Frau, colpisce la traversa. Palla che poi viene spedita in corner da Depalmas. Per vedere la prima vera occasione da rete a favore della Fc a Alghero bisogna attendere il 31’ quando Pintus, in contropiede, si è trovato a tu per tu con il portiere di casa che ha chiuso lo specchio della porta bloccando il tiro del capitano giallorosso. Al 37’ punizione di Andrea Peana per Zappino che, di testa, serve Porcu che calcia di poco fuori. Al 39’ Fc Alghero vicino al gol con un gran tiro di Pintus da fuori area che colpisce la traversa e il portiere di casa che devia la sfera in corner.

Nella ripresa, brividi in area algherese al 46’ per un tiro cross degli avanti turritani. Al 51’ Fc Alghero in inferiorità numerica per il cartellino rosso al portiere Frau per proteste. Porto Torres pericoloso al 63’ con Ninaldeddu che sfiora il palo sinistro. Ancora Porto Torres pericoloso al 73’ con Pistidda che, dalla trequarti, colpisce la traversa. Dall’80’ ristabilita la parità numerica con l’espulsione del turritano Serra. Si va all’86’ e la Fc Alghero sfiora nuovamente il vantaggio con Pintus, ben servito da Riccardo Peana, che entra in area e sfiora l’incrocio dei pali. Gran bella giocata di Pintus al 91’ che serve un bel pallone a Flavio Sasso che entra in area e fa partire un tiro che sfiora il palo opposto. Applausi per il giovane centrocampista. Forcing finale degli algheresi che cercano il gol insistentemente con il Porto Torres che si difende con ordine. Alla fine un pareggio senza gol al termine di una partita piacevole e combattuta. Domenica prossima la Fc Alghero sarà di scena in casa al “Pino Cuccureddu” contro il San Giorgio Perfugas.

PORTO TORRES – FC ALGHERO: 0 – 0

PORTO TORRES: Vassallo, Bassanetti, Sabino, Pistidda (29′ st Deriu), Libi, Mognato (22′ st Galante), Ninaldeddu (22′ st Serra), Fois (30′ st Pisano), Borra, Carrozzi (30′ st D’Antonio), Trenta.

A disposizione: Francesconi, Occhetti, Cossu, Depalmas.

Allenatore: Casali

FC ALGHERO: Frau, Depalmas, Peana A., Correddu, Peana R., Gnani, Zanda (37′ st Nuoto), Delias (18’pt Ardu e dal 21′ st Sasso), Zappino (45′ st Cherchi), Pintus, Porcu (6′ st Serra F.).

A disposizione: Cingotti, Marrosu, Merella, Sanna.

Allenatore: Peana

ARBITRO: Baldin di Olbia