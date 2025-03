Porto Torres, Spanu: “Strade troppo insicure, non sono circuiti da gara: urgono più controlli”

PORTO TORRES – “È con crescente preoccupazione che il Movimento “Porto Torres Avanti” denuncia il rischio crescente per la sicurezza dei cittadini derivante dall’uso delle strade cittadine come piste di Formula 1.

Il fenomeno di eccesso di velocità e gare automobilistiche/ motociclistiche che si verifica frequentemente su alcune strade cittadine in particolare: Viale delle Vigne, Viale Emilio Lussu e Via Pertini, sta mettendo in grave pericolo la sicurezza di pedoni, ciclisti e gli stessi automobilisti.

Nonostante le continue segnalazioni dei cittadini, le strade cittadine continuano ad essere

il terreno di giochi per automobilisti e motociclisti imprudenti, che mettono a rischio la sicurezza di tutti. Si tratta di strade ad alta densità di traffico, dove le velocità raggiunte sono ben superiori ai limiti consentiti e dove il rischio di incidenti è costantemente aumentato.

Il Gruppo Consiliare del Movimento PORTO TORRES AVANTI chiede con urgenza all’Amministrazione Comunale di intervenire prontamente per fermare questo fenomeno e tutelare la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare dei pedoni e dei ciclisti. Le azioni richieste includono:

1. Potenziare i controlli della Polizia Locale, per monitorare la velocità e contrastare le corse illegali.

2. Installazione di dispositivi di rallentamento, come dissuasori di velocità, per ridurre la velocità e garantire la sicurezza.

3. Inserire le Zone 30 in alcune aree urbane, in alternativa ai normali limiti di velocità nelle zone più a rischio: scuole, asili e nell’intero perimetro del centro storico cittadino. Le strade cittadine non sono piste automobilistiche”.

Bastianino Spanu

Capogruppo PORTO TORRES AVANTI