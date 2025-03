Calcio, Eccellenza: l’Alghero acciuffa in extremis un punto

ALGHERO – Stavolta è l’Alghero ad acciuffare il pareggio in extremis. Contro il Carbonia al “Pino Cuccureddu” finisce 1-1 ed è un punto che non permette ai giallorossi di fare l’auspicato passo avanti in classifica.

La prima occasione del match è per gli ospiti al 7’ con una conclusione di Ricci dal limite dell’area che sorvola la traversa. Al 22’ pericoloso l’Alghero con Mula che, appena dentro l’area di rigore, prova a piazzarla col destro ma trova la risposta del portiere che manda in angolo. Intorno alla mezzora arriva il vantaggio del Carbonia dopo una bella azione corale conclusa con un sinistro preciso di Moreno quasi all’altezza del dischetto. Al 39’ si rivedono i giallorossi: punizione verso il secondo palo di Spanu, Manunta di testa cerca la deviazione in porta ma trova la presa sicura del portiere del Carbonia.

A inizio ripresa ottima occasione per l’Alghero con un diagonale di Mula che sfiora il palo. Al 25’ azione insistita dell’Alghero, conclusa poi con un destro potente dalla distanza di Mereu respinto dal portiere del Carbonia. Ottima occasione alla mezzora anche per gli ospiti con Ricci che, dentro l’area, calcia a botta sicura trovando però sulla sua strada Gobbi. La squadra di mister Fadda spinge alla ricerca del pareggio e lo trova nel primo dei cinque minuti di recupero in maniera un po’ rocambolesca sugli sviluppi di un calcio d’angolo: è Kamana con un tap-in vincente sottoporta a regalare un punto quasi insperato.

L’Alghero è ancora vivo, pur restando in piena zona play-out. Ora gli ultimi 270’ minuti della stagione dove i giallorossi dovranno cercare di conquistare il massimo dei punti. A iniziare da domenica prossima a Ghilarza.

TABELLINO

ALGHERO: Gobbi, Manunta (18’ st Marras), Kamana, Sini, Spanu, Pinna, Mereu, Mula (32’ st Mari), Scanu (26’ st Delizos), Scognamillo, M. Carboni (18’ st Baraye). In panchina: Piga, Brboric, Cassano, Fois, M. Sanna. Allenatore: Mario Fadda

CARBONIA: Galasso, Atzeni, Broglia, Chidichimo, Ricci, Pavone (16’ pt Caffaro), Isaia, Mastino (43’ st D. Cocco), Moreno (38’ st Lambroni), Abbruzzi (27’ st Tocco), Mancini (34’ st F. Doneddu). In panchina: D. Doneddu, Carboni, G. Cocco, Corsini. Allenatore: Diego Mingioni

ARBITRO: Lorenzo Armenia di Ragusa

RETI: 29’ pt Moreno, 46’ st Kamana

NOTE: ammoniti Scanu, Manunta per l’Alghero, Tocco e Isaia per il Carbonia