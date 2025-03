Campo boe, Fratelli d’Italia unisce tutti per una soluzione: incontro molto utile

ALGHERO – Sala conferenze del Polisoccorso gremita e dibattito partecipato per l’incontro pubblico “Oltre la superficie”, promosso da Fratelli d’Italia Alghero per approfondire il progetto del Campo Boe del Parco di Porto Conte e confrontarsi con cittadini, operatori e istituzioni su possibili soluzioni che tutelino sia la fruizione del mare sia le attività economiche collegate.

“Abbiamo dato voce a chi ogni giorno vive il mare – ha dichiarato Pino Cardi, coordinatore cittadino e moderatore dell’incontro. Abbiamo ascoltato, discusso e avanzato proposte concrete. Ora è il momento della responsabilità: tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, devono anteporre l’interesse della città a logiche di schieramento. Il confronto di oggi dimostra che esistono margini per una rimodulazione equilibrata del progetto. Serve il coraggio di fare scelte nell’interesse della collettività, senza strumentalizzazioni.”

Anche il capogruppo in Consiglio comunale, Alessandro Cocco, ha sottolineato l’importanza di un approccio pragmatico: “Il dialogo con chi lavora ogni giorno sul mare è stato serio e costruttivo. Le proposte emerse non possono restare parole: Fratelli d’Italia si farà portavoce di queste istanze in Commissione, affinché il progetto venga rivisto in modo equilibrato. Chiediamo che la politica tutta si assuma le proprie responsabilità: servono soluzioni, non contrapposizioni sterili.”

Per arrivare alla soluzione migliore è necessario approfondire l’esame di alcuni aspetti della procedura per garantire la massima chiarezza davanti alla città.

L’incontro ha visto una partecipazione ampia e trasversale, coinvolgendo il comparto nautico, la piccola pesca e le associazioni di settore. Hanno dato il loro contributo al dibattito, tra gli altri, Francesco Marinaro, Vicesindaco; Marco Di Gangi, già coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia; Emiliano Orrù, Presidente del Parco di Porto Conte; Giancarlo Piras, Presidente del Consorzio del Porto; Roberto Barbieri, per l’associazione ambientalista Italia Nostra; Franco Masu; Giovanni Contini, per il comparto dei pescatori; oltre agli ex sindaci Mario Conoci e Stefano Lubrano. Presenti in sala anche rappresentanti di Assormeggi Italia, Yacht Club Alghero, Lega Navale, numerosi operatori del settore e cittadini.

Fratelli d’Italia si impegna a trasformare il confronto in un’azione concreta nelle sedi istituzionali, a partire dalla Commissione consiliare competente. Il futuro del mare di Alghero si costruisce con il contributo di tutti, senza pregiudizi e senza chiusure ideologiche.