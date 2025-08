“Ex-Cra in abbandono, Cacciotto dica cosa vuole fare”

ALGHERO – “Porre in essere con urgenza ogni atto necessario, amministrativo e tecnico, finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione del Centro Residenziale Anziani in Viale della Resistenza”. E’ il Centrodestra a puntare i riflettori su una struttura di estremo pregio e valore che, per un parziale crollo del tetto, fu chiusa e poi annunciata la sua, ancora irrealizzata, riqualificazione. Questo, nonostante siano stati accantonati diversi milioni di euro per il suo recupero. Gli anziani di Alghero sono stati trasferiti, a fronte di un importante esborso di soldi pubblici, in una porzione del Hotel Green, ma per la residenza ideata da Simon Mossa ancora si attendono delle azioni concrete, oltre le parole.

MOZIONE

Oggetto: Riqualificazione e ristrutturazione del Centro Residenziale Anziani sito in Viale Della Resistenza – impegno dell’Amministrazione Comunale.

Il Consiglio Comunale di Alghero

PREMESSO CHE:

il Centro Residenziale per Anziani (CRA) sito in Viale della Resistenza rappresentava un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza alla popolazione anziana della città di Alghero;

il suddetto centro è stato chiuso nel 2018 a seguito del cedimento di parte del Tetto che ne ha determinato l’inagibilità;

Da allora la struttura è rimasta inutilizzata, con conseguente perdita della struttura che assolveva ad un servizio essenziale per la cittadinanza, in un momento storico in cui la domanda di assistenza agli anziani è in costante crescita;

CONSIDERATO CHE:

la popolazione di Alghero, come quella di molti territori italiani, è soggetta ad progressivo invecchiamento, con un costante aumento del numero di anziani che necessitano di assistenza, cure e servizi dedicati;

La presenza di strutture adeguate per l’accoglienza e l’assistenza degli anziani rappresenta un servizio pubblico fondamentale, anche in un ottica di coesione sociale e di sostegno alle famiglie;

in bilancio sono già stati stanziati euro 8.000.000,00= circa, per il ripristino e la riqualificazione del suddetto Centro Residenziali Anziani;

EVIDENZIATO CHE:

La struttura in oggetto riveste inoltre un indubbio valore storico culturale, essendo stata progettata dal noto architetto Antonio Simon Mossa, figura di spicco dell’architettura e dell’urbanistica sarda del Novecento, autore di importanti opere architettoniche pubbliche e private in Sardegna e non solo;

Tale valore aggiunge un ulteriore motivo di attenzione ed urgenza nella sua riqualificazione, anche in una prospettiva di tutla e valorizzazione del patrimonio architettonico della città;

RITENUTO CHE:

E’ necessario ed urgente procedere con gli atti amministrativi e tecnici utili per dare avvio alla progettazione esecutiva ed all’appalto dei lavori, al fine di restituire alla comunità un struttura essenziale;

Le risorse stanziate sono ingenti e devono essere utilizzate tempestivamente, evitando ritardi o il rischio di de finanziamenti;

IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A porre in essere con urgenza ogni atto necessario, amministrativo e tecnico, finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione del Centro Residenziale Anziani in Viale della Resistenza;

A riconoscere e valorizzare il pregio architettonico e culturale dell’edificio, nel rispetto del progetto originale di Simon Mossa, coinvolgendo eventualmente gli enti competenti in materia di tutela architettonica e paesaggistica;

A riferire al Consiglio Comunale, con cadenza regolare, sullo stato di avanzamento delle procedure e sull’utilizzo delle risorse stanziate;

A valutare eventuali ulteriori forme di finanziamento complementare, anche tramite bandi regionali, nazionali o fondi europei, per garantire un intervento qualitativamente adeguato e sostenibile”.

UDC_ Patto per Alghero – Raffaele Salvatore

Forza Italia – Marco Tedde

Fratelli d’Italia – Alessandro Cocco

Lega – Michele Pais

Prima Alghero – Massimiliano Fadda