Enogastronomia, Wine App sul “Sole 24 Ore”

ALGHERO – Nel “Sole 24 ore” prestigioso quotidiano di economia e finanza, si parla dell’innovativa applicazione sull’enoturismo “Wine App”, progetto della naturalista di Alghero Nadia De Santis, consulente di marketing territoriale per lo sviluppo sostenibile. “Il Futuro con Wine App” esperienza, sostenibilità, innovazione e vino”, così inizia l’articolo, nella sezione dedicata ai “Sapori del Sud” viaggio tra i sapori unici che raccontano tradizione e passione, del prestigioso quotidiano.

Il mondo è in continua evoluzione e l’enoturismo sta diventando un nuovo asset turistico, un interessante volano di promozione dei territori attraverso il vino.

Wine app si afferma come piattaforma all’avanguardia che unisce tecnologia e sostenibilità, facilitando l’esperienza del nuovo wine lovers di riferimento con la generazione Z e i Millenials che desiderano fare esperienze sostenibili e digitalmente connesse. Con Wine app il connubio è perfetto, unisce enoturismo innovazione. Un sistema che sostiene la crescita delle piccole realtà vitivinicole e promuove eventi e il turismo sostenibile.

Il vino è cultura, territorio identità tutto a portata di mano.

Il filo conduttore rimane sempre la valorizzazione della RETE, fare sistema e promuovere le peculiarità e le tradizioni enogastronomiche del territorio.

Grande soddisfazione per la Naturalista De Santis per il prestigioso riconoscimento.

L’innovazione digitale per l’enoturismo integrato sostenibile porta anche il nome di una professionista sarda di Alghero, obiettivo raggiunto solo dopo tanto lavoro, studio e credere sempre nei propri sogni.