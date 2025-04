Museo della Tonnara di Stintino, successo di visitatori per il weekend pasquale

STINTINO – Il museo della tonnara conferma il suo ruolo centrale di promozione e valorizzazione della cultura locale registrando circa 200 ingressi tra Pasqua e Pasquetta. Turisti, famiglie ed appassionati hanno visitato le sale per scoprire l’ antica pesca tradizionale del tonno praticata nel Golfo dell’Asinara, la vita dei tornarti e la storia del borgo di Stintino.

Un risultato eccezionale per un piccolo museo, raggiunto in questi anni grazie anche allo staff della struttura che, fin dal 2016, si occupa di tener viva la memoria. Il museo è oggi uno spazio dinamico ed inclusivo che ospita durante l’ anno mostre, eventi culturali, concerti ed attività per bambini e famiglie. Il successo di Pasqua rappresenta un segnale importante in vista della stagione estiva con un museo pronto ad arricchire l’offerta turistica del borgo con nuove iniziative culturali.