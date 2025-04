Catalunya declara tres dies de dol oficial per la mort del papa Francesc

L’ALGUER – En aquest període, les banderes dels edificis institucionals onejaran a mig pal i lluiran crespó negre quan estiguin a l’interior. Donada la coincidència amb la diada de Sant Jordi i amb l’objectiu de no perjudicar els actes culturals, es mantindran aquells actes tradicionalment ja presents en aquesta jornada vinculats a la promoció de la literatura, a la cultura tradicional i popular i a la cultura en general, recordant el caràcter cívic de la diada.

Amb motiu de la mort del papa Francesc, el president de la Generalitat i el Govern de Catalunya expressen el seu profund condol. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha firmat el decret de dol oficial durant els proxims tres dies, el 22, 23 i 24 d’abril. En aquest període, les banderes exteriors dels edificis institucionals onejaran a mig pal i lluiran crespó negre a l’interior del Palau de la Generalitat i als actes organitzats per les delegacions del Govern a Catalunya durant el període de dol.

Donada la coincidència amb la festivitat de la diada de Sant Jordi i amb l’objectiu de no perjudicar els actes culturals, es mantindran aquells actes tradicionalment ja presents en aquesta jornada vinculats a la promoció de la literatura, a la cultura tradicional i popular i a la cultura en general, recordant el caràcter cívic de la diada. La resta d’actes no vinculats a la promoció cultural restaran suspesos. El Palau de la Generalitat restarà obert amb motiu de les portes obertes.

Per respecte al dol oficial es cancel·larà la presència als actes exclusivament de format festiu.