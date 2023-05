Ennesima auto bruciata, Mulas ribadisce la richiesta : urge incontrare il Prefetto

ALGHERO – “Desideriamo esprimere la nostra più viva solidarietà nei confronti di chi ha subito un tale file atto vandalico e intimidatorio,accaduto ieri notte. Chiediamo che vengano fatte da parte delle autorità competenti le opportune indagini affinchè vengano individuati i responsabili di questo gravissimo atto criminale. Certamente atti così gravi non possono passare impuniti ma devono essere denunciati, queste azioni criminali che da molto tempo stanno colpendo imprenditori cittadini atti perpetrati e organizzati da coloro che offendono l’intera comunità, ci devono far pensare e far riflettere. Queste azioni sono lontani anni luce dai nostri valori di civiltà e democrazia. Alghero è una città conosciuta per altri valori,questa vicenda ci deve far reagire e far capire che questi atti intimidatori non saranno impuniti dalla comunità. Oggi in Consiglio comunale chiederò al sindaco che intervenga sul Prefetto per rafforzare il territorio con maggiori controlli”.

Christian Mulas Capogruppo Udc