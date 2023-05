“Disturbi dell’umore, disturbi psicotici e dipendenze”, convegno a Nuoro

NUORO – “Disturbi dell’umore, disturbi psicotici e dipendenze. Gestione integrata e implicazioni psichiatrico forensi” è il convegno organizzato dalla Asl di Sassari che si pone come obiettivo la divulgazione degli aggiornamenti clinico-terapeutici, programmatici e organizzativi per la presa in carico del paziente con problematiche di tipo psichiatrico o di dipendenza.

Il corso di formazione, organizzato dal Servizio delle Dipendenze della Asl di Sassari, richiama i professionisti da tutta la Sardegna, si terrà sabato 13 maggio 2023, nella sala convegni della Biblioteca Sebastiano Satta, di Nuoro.

” Da diversi anni si lavora affinché, anche in psichiatria, la presa in carico del paziente si articoli sulla base dell’esistenza di condivisi Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali e di Progetti Terapeutici Individualizzati. Il corso, inoltre, si pone come momento centrale di comunicazione e integrazione di saperi fra operatori di vari Servizi per il necessario confronto e aggiornamento scientifico in termini di salute mentale, esordi, dipendenze e organizzazione dei servizi”, spiega Paolo Milia, responsabile del Servizio delle Dipendenze della Asl di Sassari e organizzatore dell’evento.

Al corso di alta formazione è prevista la partecipazione del Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi; del professore di Neuropsicofarmacologia dell’Università di Cagliari, Giovanni Biggio; del responsabile del centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati all’alcol e al gioco d’azzardo patologico della Asl di Cagliari, Graziella Boi; del direttore della clinica psichiatrica dell’Università di Cagliari, Bernardo Carpiniello; del docente di Psichiatria delle dipendenze università La Sapienza di Roma, Sergio De Filippis; il presidente onorario della società italiana di Psichiatria forense, Liliana Lorettu; del responsabile del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze e del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della Asl di Oristano, Antonello Mignano e Piergiorgio Salis; del direttore del Dipartimento di Salute mentale della Assl di Trieste, Pierfranca Trincas; del professore associato di psichiatria dell’università di Cagliari, Federica Pinna.