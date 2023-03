“Emergenza alloggi popolari, Pirisi punta Conoci e Piras”

ALGHERO – “E’ di qualche giorno fa’ la notizia che Area ( l’Ente Regionale che

gestisce le case popolari in Sardegna ) non riesce ad intervenire sullo

stato di degrado degli edifici popolari in città ( nonostante i denari

a disposizione da tempo ) e non trovano risposta le proteste di chi

vive anzi sopravvive in quelle strutture al limite dello sgombero senza

vederne la fine e questa è solo la situazione di chi ha avuto ( se così

possiamo dire ) la fortuna di avere una casa popolare.

A questo punto ci domandiamo che fine faranno quei soldi messi a

disposizione dall’amministrazione comunale ( spostandoli dall’acquisto

diretto di case da parte del comune ) per la costruzione tanto

sbandierata dal Sindaco Conoci e dall’assessore Piras dei 20 alloggi

popolari a cura di Area, se l’ho stesso Ente non riesce neanche ad

impostare una ristrutturazione , e ci chiediamo se forse non era meglio

investire direttamente con l’acquisto diretto degli alloggi (magari

aumentato il valore per renderli più appetibili ai probabili venditori )

ed intervenire così direttamente per dare risposte immediata a chi da

anni vive l’agonia della lista degli aventi diritto e che invece da

quasi 4 anni il comune di Alghero non è riuscito a risolvere il problema

degli alloggi popolari e neanche a ridurre il problema spostando sempre

avanti la risoluzione definitiva.

Crediamo infine che questo tema debba essere al centro

dell’attenzione di questa amministrazione e nel programma delle prossime

in quando il disagio degli alloggi che si sta vivendo in città ha

raggiunto in questi ultimissimi anni livelli non più sopportabili

compreso il tema affitti che inevitabilmente ha avuto un rialzo che una

famiglia con monoreddito ma anche con doppio reddito non riesce a

sostenere e che sta portando oramai molti residenti ad emigrare nei

centri limitrofi trasformando la città in un luogo per vacanzieri quindi

stagionale o per chi se la può permettere”

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd