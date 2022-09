Elezioni, Forza Italia presenta a Sassari i candidati

SASSARI – Sabato 10 settembre alle ore 10.30 presso l’ Hotel Grazia Deledda, in via Dante a Sassari si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Forza Italia nelle circoscrizioni plurinominali di Camera e Senato. Interverranno l’On. Pietro Pittalis, capolista per la Camera dei deputati e parlamentare uscente, che in questa legislatura è stato membro della Commissione Giustizia e il capolista per il Senato On. Angelo Cocciu, Presidente del Gruppo in Consiglio Regionale e componente dell’importante Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità. Oltre ai due citati capolista parteciperanno all’evento anche gli altri candidati nelle due liste di Forza Italia: per la Camera Ada Lai, Ugo Cappellacci e Pasqualina Bardino, algherese e quindi rappresentante del sassarese; per il Senato Rita Ragatzu e Luigi Mureddu.

Nella foto la candidata di Alghero Lina Bardino