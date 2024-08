“El Tro’, abbandono e fiamme: si doveva intervenire”

ALGHERO – “Nelle prime ore della mattina di oggi si è scatenato un grande incendio nell’ex locale “El Tro” ad Alghero.

Un locale che dopo i fasti degli anni passati, si trovava in stato di abbandono per un contenzioso tra i conduttori e la proprietà pubblica.

Le segnalazioni di pericolo e di intervento alle Istituzioni pubbliche erano state tante. Anche da parte del sottoscritto.

La speranza è che nessuno si sia fatto male e le fiamme domate dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Questo accade, anche quando i luoghi non vengono affidati alla cura e alla responsabilità dei conduttori. Grande dispiacere”.

Michele Pais, consigliere comunale e coordinatore regionale Lega