E’ ufficiale, Martinelli e Bamonti in “Base Popolare”: adesione e gruppo. Cambi in Giunta

ALGHERO – Come anticipato da Algheronews [leggi], “Base Popolare” mette radici in Sardegna, Alghero compresa. La notizia, che sarà ufficializzata venerdi mattina alle ore 10.30 all’Hotel Catalunya, vede Gianni Martinelli e Alberto Bamonti, entrambi consiglieri comunali della maggioranza del sindaco Cacciotto, entrare nella forza politica nazionale centrista e di area più contigua a quella dell’attuale governo Meloni o forse di più al futuro raggruppamento guidato da Calenda, realtà, come la stessa Base Popolsre, che a Bruxelles siedono indurne nei banchi del PPE, dove si trova anche Forza Italia.

Dopo l’ingresso dell’esponente regionale, già leader dei Riformatori Sardi, Pietrino Fois, e anche dell’ex-consigliere regionale nuorese Roberto Capelli, ecco che pure nella Riviera del Corallo il partito guidato in Sardegna dall’ex-Udc Giulio Steri, trova casa.

Un passaggio, come già scritto su Algheronews, che non potrà che essere propedeutico alla definizione di una rappresentanza nella Giunta Comunale. Questione che prima o poi (si mormora subito dopo l’estate), Cacciotto dovrà affrontare in quello che può essere chiamato “rimpasto” o altro ma che, di fatto, dovrebbe vedere mutare la squadra di governo e forse anche gli assetti delle partecipate come richiesto anche da altre porzioni dell’attuale maggioranza.

In tutto questo il primo effetto sarà la nascita di un nuovo gruppo consiliare con “Noi Riformiamo Alghero” che resterà con soli due consiglieri, Alessandro Loi ed Emiliano Piras, e con l’assessore Maria Grazia Salaris nella squadra del governo cittadino. Fu proprio a seguito della “fusione” tra ex-Riformatori Sardi (partito da sempre di Centrodestra) e Noi con Algher0 che nacque la civica “Noi Riformiamo Alghero” che, di fatto, pare oramai non esistere più, almeno com’era stata concepita. Forza politica che indicò come assessore non solo la Salaris ma anche Francesco Marinaro che, in questo nuovo quadro, ci sarà da osservare se avrà un rinnovato sostegno o meno.