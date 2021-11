Dossier Palacongressi, Anfiteatro presto di nuovo in vita

ALGHERO – Durante la conferenza stampa a Porta Terra per l’illustrazione degli investimenti previsti dall’Avanzo di Bilancio, sono stati puntati i riflettori anche su altre importanti questioni. In particolare sui lavori di riqualificazione dell’area esterna del Palazzo dei Congressi: Anfiteatro, ma non solo. Sono anche presenti spazi verdi e aree per lo sport, relax per famiglie e turisti.

Alla domanda specifica sullo stato dell’iter dell’intervento, sono stati il Sindaco Conoci e gli assessori Piras e Peru a rendere noto che sul tema esiste proprio un “dossier” con diverse ipotesi di intervento. Tra quelle in esame, che contemplano anche la mega-struttura intitolata a Martino Lorettu, c’è quella dell’abbattimento delle stessa. Ipotesi che, per diversi motivi, tra cui i costi, appare impercorribile. Mentre resta valido un suo utilizzo in termini di promozione turistica e culturale, mentre per la parte esterna ci sono buone notizie.

Dopo i 3milioni giunti dalla Regione, per impegno diretto del Presidente Michele Pais, l’Amministrazione Conoci ha già deciso di utilizzarne 1,6 per riqualificare Anfiteatro e spazi confinanti. In particolare occorre ripristinare l’agibilità e ripulire l’area e curare il verde, oltre che attrezzare i servizi, a partire dai bagni, illuminazione e altro. Tutto questo per essere pronti, si spera, già entro dalla fine della primavera per ospitare l’atteso ritorno dei “Grandi eventi”, musica e non solo, e manifestazioni. Un obiettivo che come Algheronews abbiamo più volte sottolineato come essenziale per diversi virtuosi motivi a partire dalla possibilità di decentrare i flussi dei villeggianti e residenti e poi per la capacità di tale sito di ospitare artisti di caratura internazionale. Il ritorno in vita dell’Anfiteatro di Maria Pia, che nei primi anni del 2000 ha visto ospitare calendari con spettacoli di grande caratura, è oramai una realtà.