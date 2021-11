“Disastro Sanità con Pd-Bruno, oggi si vede la luce”

ALGHERO – “Su alcuni siti di informazione algheresi è apparso l’ennesimo attacco scomposto contro il Presidente del Consiglio Regionale on. Michele Pais e contro la sanità cittadina. I consiglieri comunali dell’estrema sinistra algherese non perdono occasione di evidenziare un rancore che va ben oltre il livello personale, andando contro gli interessi della città, mentre bisognerebbe concentrarsi sui risultati raggiunti. <<E poi, da che pulpito viene la predica!?!>> precisa il Coordinamento Lega Salvini Premier sezione Alghero. <<Durante la passata amministrazione di sinistra l’Ospedale Marino non funzionava e si facevano continui, vergognosi e indecenti viaggi verso Ozieri, Tempio e Sassari per fare gli interventi chirurgici. Era sotto gli occhi di tutti>> prosegue il Coordinamento. Gli algheresi lo ricordano bene! Infatti subivano sulla loro pelle l’effetto di questi trasferimenti. Molti comitati spontanei per la riapertura e il riavvio dell’attività dell’Ospedale Marino manifestavano in piazza, apertura solo oggi diventata una realtà. Anche la Lega partecipò alle manifestazioni contro la chiusura del nosocomio algherese, più volte paventata dalla Giunta Pigliaru e benedetta dall’ex sindaco Mario Bruno assieme al PD. Il Coordinamento Lega per Salvini Premier sezione Alghero invita l’estrema sinistra a evitare stupide contrapposizioni politiche e a gioire per i risultati raggiunti, a lavorare insieme per il solo interesse degli algheresi. Solo oggi si vede la luce alla fine del tunnel rispetto al disastro del passato, dell’ex sindaco Bruno e del Partito Democratico”.

Il Coordinamento cittadino Lega per Salvini Premier sezione di Alghero