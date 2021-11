“Sanità, demagogia e qualunquismo dalla Lega”

ALGHERO – “La Lega farebbe molto meglio ad uscire dal campo della demagogia spicciola e dei luoghi comuni con i quali è solita condire le sue note stampa. Sappiamo che per chi vi è abituato non è semplice svestire i panni del qualunquismo e indossare piuttosto quelli della serietà e della responsabilità, ma sarebbe quanto mai opportuno soprattutto quando si ha un ruolo istituzionale importante come quello del presidente del consiglio regionale. Dopo due anni e mezzo di legislatura regionale sardo leghista continuare a volgere lo sguardo all’indietro è solo la conferma della propria incapacità ed inadeguatezza ad amministrare una Regione e a risolvere i problemi. La regressione dei livelli essenziali di assistenza è sotto gli occhi di tutti, così come lo sfascio dei servizi ospedalieri, più volte certificata peraltro da prese di posizioni unanimi in consiglio comunale. Nascondersi dietro una nota stampa infarcita di luoghi comuni, senza peraltro entrare nel merito delle questioni da noi puntualmente sollevate, qualifica chi la firma e non aiuta di certo a risolvere i problemi della comunità”

Raimondo Cacciotto Ornella Piras Gabriella Esposito Mario Bruno Pietro Sartore Valdo Di Nolfo Beniamino Pirisi