Dopo 10 anni ripartono i grandi live a Maria Pia: le parole di Delogu

“ALGHERO – “Ieri all’anfiteatro Ivan Graziani si respirava un’atmosfera fantastica, sentire tantissimi giovani cantare dalla prima all’ultima strofa delle canzoni di Tananai e di Villabanks dava sensazioni splendide! L’anfiteatro restituito alla città è un luogo bellissimo che può e deve diventare uno spazio di aggregazione per tutti!

Grazie al sindaco Mario Conoci all’Assessore Antonello Peru, al Dirigente Gianni Balzano e alla Geometra Ingrid Crabuzza che hanno raggiunto. In 4 mesi l’obiettivo di rendere fruibile dopo 10 questi spazio!

Grazie a tutto il Team della Fondazione che ha lavorato al 110% in quest ultimo periodo ( in realtà superano sempre il 100% ma stavolta hanno dato ancora di più!!

Grazie a Barbara, Rosanna, Gabriella e a tutte le ragazze terribili per aver creduto in Alghero e aver portato qui il loro Festival Abbabula!

Grazie a Fulvio De Rosa e Valerio Bonalume della Shining Production, impeccabili organizzatori!

Grazie soprattutto a tutte le ragazze e ai ragazzi per lo spettacolo che ci hanno offerto ieri, di gioia, di educazion”.

Andrea Delogu, presidente Fondazione Alghero