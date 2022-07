Alghero, aggredito titolare di un ristorante-kebab

ALGHERO – Aggressione questo fine settimana nel centro di Alghero. Un gruppo di ragazzi ha aggredito il titolare di un Ristorante con specialità kebab situato in via Cagliari. L’uomo, pare sia stato insultato dai giovani entrati nelle prime ore dell’alba nel suo locale, è stato colpito con una sedia e ha riportato una ferita alla testa. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di alcune persone. I militari sono al lavoro per identificare i responsabili grazie anche all’ausilio di alcune telecamere.