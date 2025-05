DL Sicurezza, “Plauso al Governo Meloni: noi per la legalità e libertà”

ALGHERO – “Accogliamo con soddisfazione la conversione in legge del Decreto Sicurezza, approvato definitivamente in Parlamento grazie all’impegno costante del Governo Meloni. Un provvedimento ampio e strutturato, che affronta con coraggio e determinazione alcune delle sfide più urgenti per il nostro Paese: la lotta all’illegalità diffusa, la tutela dell’ordine pubblico e il sostegno concreto alle Forze dell’Ordine.

Non solo sgomberi immediati degli edifici occupati abusivamente – misura che pone finalmente fine a un’ingiustizia intollerabile, che penalizza famiglie e cittadini onesti, mentre altri se ne appropriano con la forza come veri e propri “ladri di case” – ma anche maggiori tutele per gli agenti, in termini di sicurezza, strumenti operativi e garanzie giuridiche. È un segnale chiaro: lo Stato non può più permettersi di essere percepito come debole davanti all’arroganza dell’illegalità.

Il decreto introduce inoltre pene più severe per chi aggredisce le forze dell’ordine, rafforza le norme contro chi organizza disordini in piazza e prevede strumenti più efficaci per contrastare baby gang e microcriminalità, rispondendo a un disagio reale che si avverte anche nei territori come il nostro.

Ad Alghero, come circolo cittadino di Fratelli d’Italia, da anni chiediamo più sicurezza urbana, sostenendo il potenziamento del servizio di Polizia Locale e l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici pubblici, per tutelare i beni comuni, prevenire i reati e restituire tranquillità ai nostri concittadini. Le misure contenute nel DL Sicurezza vanno esattamente in questa direzione: dare strumenti concreti ai territori per reagire con efficacia a fenomeni che mettono in pericolo la convivenza civile.

Prevedibili, e purtroppo puntuali, sono arrivate le critiche delle opposizioni di sinistra, che gridano all’attentato ai diritti e parlano di “Stato di polizia”. È una narrazione tanto ideologica quanto distante dalla realtà che i cittadini vivono ogni giorno. In un’Italia dove troppe famiglie chiedono protezione, rispetto delle regole e sicurezza reale nei quartieri, agitare vecchi slogan serve solo a coprire l’assenza di proposte credibili. La verità è semplice: il Decreto Sicurezza deve preoccupare solo chi infrange la legge. I cittadini onesti, che ogni giorno rispettano le regole, hanno solo da guadagnarci.

Con questo provvedimento, Giorgia Meloni conferma una visione di governo forte, coerente, capace di ascoltare i cittadini e di difendere valori spesso messi in discussione: legalità, sicurezza, rispetto delle regole.

Come Circolo di Fratelli d’Italia ad Alghero, non possiamo che accogliere con entusiasmo questo passo avanti, convinti che la libertà si fondi sulla certezza del diritto e non sul relativismo delle regole. Sostenere chi ogni giorno rischia la vita in divisa, restituire dignità a chi è in attesa di una casa, dire no all’abuso e alla prepotenza: questa è la politica che serve. Ed è questa la politica che Fratelli d’Italia sta portando avanti con coerenza e responsabilità”.

FDI – Circolo di Alghero