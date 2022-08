ALGHERO – Spettacolare intervento in nottata da parte dei vigili del fuoco di Alghero. Allertati intorno alle 22 sulla litoranea per Bosa all’altezza del 18 km per recuperare due persone che si erano perse durante un escursione. La squadra di Alghero in notturna è riuscita a portare in salvo i due ragazzi facendosi strada in una zona impervia e dalla fittissima boscaglia.