Odissea 4 Corsie, Bruno (ancora) a Solinas: stop parole, andare a gara subito

ALGHERO – Un’estenuante litania che si protrae, oramai, da tempo, troppo tempo. Nonostante per chiudere la strada Alghero – Sassari, i cui lavori partirono dal capoluogo turritano e non viceversa, manchino un paio di chilometri sembra un’opera utopica, quasi onirica. Eppure, da circa un anno, è stata pure commissariata con l’indicazione del Presidente della Regione Christian Solinas a capo di tale procedura. Eppure, nonostante i soldi ci siano e ogni anno, non con difficoltà, vengano riconfermati, non si è ancora attivata la parte terminale (si spera) ovvero la definizione della gara e poi l’assegnazione dei lavori. Sul tema interviene, nuovamente, l’ex-sindaco Mario Bruno.

“Davvero non ci sono più scuse. Il presidente della Regione Christian Solinas sblocchi immediatamente le procedure per l’appalto dei lotti mancanti della SS291, la Sassari Alghero. È lui il Commissario. È assurdo che un’opera con progetto definitivo ed esecutivo approvati da anni, non vada in gara. Recentemente l’Anas ha pubblicato i bandi di gara per 10 importanti e strategiche strade italiane. Non c’è però neanche questa volta la Sassari-Alghero. Ricordo che il primo e quarto lotto mancanti sono stati finanziati nel 2015, nel decreto sbloccaitalia. I governi che si sono succeduti hanno poi mantenuto le risorse e perfino ribaltato, in sede di Consiglio dei Ministri, un parere VIA inizialmente negativo, per definire l’iter necessario per appaltare l’Opera. Era il luglio 2019. Sono passati altri tre anni. Non ci sono più parole. Si vada in gara. Subito”, chiude Bruno.