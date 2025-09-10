Diada Nacional de Catalunya, commemoracions a L’Alguer

L’ALGUER – L’Oficina de l’Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia commemora la Diada Nacional de Catalunya organitzant una recepció que tindrà lloc als jardins de Vila Mosca el divendres 12 de setembre a les 19.00 h, amb la intervenció de Gustau Navarro Barba, responsable de l’Oficina de la Generalitat a l’Alguer.
La vetllada comptarà amb la participació de la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer i tindrem el plaer d’oferir-vos el concert del duet alguerès GIONTA I RICCARDO. Una nova música per a la llengua, un projecte nascut el 2023 que té com a protagonistes Antonio Francesco Daga, conegut artísticament com a Gionta (veu, loop station i electrònica en directe), i Riccardo Pinna al piano i teclats.
La formació, guanyadora de la 2a edició del Concurs CantAlguer 2023, proposa un nou repertori original en alguerès, la variant de la llengua catalana parlada a l’Alguer, amb l’objectiu d’unir les petjades musicals i culturals del passat amb arranjaments, sonoritats i instruments contemporanis.
El desembre de 2024 es va publicar el seu primer disc “Quan miraves a lluny” en format físic CD, íntegrament produït per la Plataforma per la Llengua.
En acabar l’acte, serem molt contents d’acollir-vos en un refresc