Di Nolfo su Rwm a Dosmunovas, “No all’ampliamento”

ALGHERO – Il dibattito sull’ipotesi di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas, controllato dal gruppo tedesco Rheinmetall, riporta al centro dell’agenda politica regionale il tema del ruolo della Sardegna nel contesto del riarmo europeo, dell’aumento delle spese militari e del modello di sviluppo imposto ai territori più fragili dell’Isola. Una discussione che si intreccia con le tensioni internazionali in corso e con la crescente normalizzazione dell’economia di guerra.

Su questo tema interviene il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che esprime una netta contrarietà all’ampliamento della fabbrica di armamenti: «Sono contrario all’ampliamento della RWM a Domusnovas ed è importante dirlo ad alta voce: la Sardegna non può continuare a sostenere, direttamente o indirettamente, un modello di sviluppo fondato sulla produzione di strumenti di morte. Nel quadro storico attuale non possiamo ignorare che la tedesca Rheinmetall fornisce a Israele munizioni di precisione ampiamente utilizzate negli attacchi a Gaza. La Regione Sardegna ha già espresso la sua posizione mesi fa sul genocidio in corso in Palestina, sospendendo i rapporti con Israele: autorizzare l’ampliamento della fabbrica di Domusnovas dando il via libera a dei più grandi produttori tedeschi di armi sarebbe un ossimoro».

Il tema è di più ampio respiro: secondo il consigliere, la scelta di puntare ancora sull’industria bellica rappresenta una risposta sbagliata.

«Viviamo una fase storica in cui la guerra è normalizzata e le spese militari aumentano, mentre vengono compressi diritti sociali, servizi pubblici e investimenti per la pace. In questo contesto, legare il futuro di un territorio già segnato da crisi industriali all’industria delle armi significa accettare un’economia di guerra che non costruisce sviluppo, ma dipendenza e precarietà. Ma la responsabilità non è dei lavoratori, che non possono essere lasciati soli di fronte a scelte industriali e geopolitiche sbagliate. È compito delle istituzioni garantire alternative concrete, investendo in riconversione produttiva, innovazione, tutela ambientale e lavoro dignitoso».

Di Nolfo richiama inoltre il carico militare che da decenni grava sulla Sardegna: «La nostra Isola sostiene già un peso sproporzionato in termini di servitù militari, poligoni e basi. Riproporre oggi l’espansione della produzione bellica significa reiterare un modello che consuma territorio, divide le comunità e ripropone il ricatto del lavoro in cambio di attività invasive che avvelenano i nostri territori».

«La Sardegna deve scegliere da che parte stare – conclude Di Nolfo – e noi non abbiamo alcun dubbio: dalla parte della pace, dei diritti e delle comunità. Non saremo la retrovia di un’economia di guerra».