Delega Utp pratiche edilizie, “il Comune deve garantire il servizio”

ALGHERO – “Il Comune di Alghero ha da anni ottenuto la delega per istruire pratiche edilizie in merito al Paesaggio, garantendo agli utenti un servizio di vicinanza evitando di recarsi a Sassari.

All’uopo è stato istituito un ufficio con un funzionario incaricato che garantisce il disbrigo delle pratiche e anche l’assistenza tecnica per gli utenti.

A causa di una assenza forzata dello stesso funzionario, purtroppo per cause di salute, l’ufficio verrà temporaneamente chiuso almeno per qualche mese . Nel mentre, il Comune avrebbe chiesto all’ufficio della tutela del paesaggio di Sassari di poter restituire la delega, essendo impossibilitato a garantire il servizio. Ciò arrecherà disagi agli utenti in quanto dovranno recarsi a Sassari, disagi all’ufficio tutela per ulteriore impiego di personale, ritardi nell’erogazione delle pratiche.

Una situazione incresciosa che puo’ ancora essere evitata assumendo temporaneamente un tecnico esterno con l’art. 110 del TUEL. Chiediamo pertanto che – a tutela della cittadinanza e dei professionisti – si opti per questa scelta nel tempo più rapido possibile e non si chiuda un altro servizio essenziale”.

Gabriella Esposito

Pietro Sartore

Mario Bruno