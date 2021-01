Danni pioggia, chiedere stato di calamità

ALGHERO – “Viste le continue e prolungate piogge abbattutesi sul nostro territorio in questi giorni e che hanno interessato in modo particolare le aree della bonifica, causando persistenti e visibili danni a infrastrutture e a colture arboree e non, danneggiandole irreversibilmente, chiediamo al Sindaco di attivare al più presto le procedure necessarie per richiedere alla Regione lo stato di calamità naturale e di interessare gli uffici affinché si proceda alla raccolta delle domande dei danni avvenuti nell’area interessata”, così le opposizioni in consiglio comunale riguarda le piogge record e debssrs ti di queste ore.