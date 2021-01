Stop Covid, primi 200 vaccinati ad Alghero | foto

ALGHERO – “Iniziamo il nuovo anno con il percorso delle vaccinazioni che parte dagli operatori della sanità. Da oggi il nostro ospedale e il distretto sanitario sono impegnati nel compiere un importante tappa contro il Covid”, cosi il sindaco di Alghero Mario Conoci sull’avvio della campagna che prevede la vaccinazione di 600 operatori del presidio di Alghero e Ozieri. Agli operatori che hanno lavorato e lavorano con grandissimo sforzo e professionalità in questa emergenza nei reparti dei nostri ospedali va tutto il più sincero ringraziamento. Un giorno importante, quello di oggi, per guardare avanti con rinnovato ottimismo”.

Nel pomeriggio di oggi la visita del Sindaco all’Ospedale Civile insieme al Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Sono 504 per la precisione, le dosi destinate agli operatori dell’ ospedale algherese, dai medici agli infermieri, al personale. Già eseguite nel pomeriggio circa 200 vaccinazioni, che si stanno svolgendo nel Centro Trasfusionale e nel Laboratorio Analisi dell’Ospedale Civile di Alghero. L’equipe è coordinata dal Dott. Gioacchino Greco, coadiuvato dai colleghi ospedalieri del territorio. “Il Piano delle vaccinazioni dell’Ats – aggiunge Mario Conoci – prevede ora le vaccinazioni per il personale sanitario del distretto e per i centri anziani”.