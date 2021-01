Nucleare, Salvini: Governo incapace e arrogante

ROMA – “Il governo – nel cuore della notte, nel bel mezzo della pandemia e in piena crisi politica – si prende la responsabilità di discutere del futuro deposito nazionale di rifiuti radioattivi senza consultare le Regioni e i sindaci e dopo aver tenuto fermo il dossier per oltre un anno. Ennesimo atto di arroganza, ennesima dimostrazione di incapacità, ennesima provocazione. Piena solidarietà alla Sardegna, oltraggiata per l’ennesima volta dalla sinistra e dai grillini”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.