CT Aerea, Alghero deserta: “Basta col finto attivismo della Todde, si occupi dei problemi”

ALGHERO – “Bando continuità aerea, Tedde (FI): -Alghero isolata. Nessuna offerta di gara per voli agevolati su Roma e Milano-. Questo è quanto emerge dall’apertura delle buste. Ita e Aeroitalia hanno, invece, presentato offerte per le tratte da Olbia, per Roma Fiumicino e Milano Linate e per quelle da Cagliari per i due hub nazionali. E sull’Olbia Roma ha presentato offerta anche la compagnia low cost Volotea. “Si rischia di desertificare il territorio della provincia di Sassari. Un vero e proprio disastro -commenta l’esponente di Forza Italia-. Aspettiamo decise prese di posizione da parte dei sindaci di Alghero e Sassari e dei cinque assessori regionali espressi dal sassarese. Ma, soprattutto, attendiamo di conoscere le iniziative che intende mettere in campo la Todde per consentire ai cittadini del nord ovest dell’isola di curarsi e studiare all’estero e ai turisti di sbarcare ad Alghero e contribuire al PIL provinciale. E’ finito per il campo largo il tempo degli scaricabarile e del finto attivismo. E’ arrivato il momento di agire. Non è possibile accettare supinamente questo orizzonte grigio -chiude Tedde-“.