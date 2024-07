CT Aerea, “Alghero snobbata, occorre unica gara: ora Todde intervenga”

CAGLIARI – “Una situazione davvero grave. Si conferma l’inadeguatezza delle regole europee per garantire la continuità territoriale della Sardegna e l’assoluta fragilità dell’aeroporto di Alghero, che non può essere abbandonato alle regole del libero mercato”. Così Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna, dopo l’apertura delle buste con le offerte presentate oggi dai vettori per il bando della continuità territoriale aerea sarda, che ha visto neanche una compagnia scommettere sullo scalo di Alghero.

“Oggi più che mai dobbiamo puntare a fare un’unica gara regionale che riguardi i tre aeroporti e non tante gare quante sono le tratte- la posizione dell’ex presidente del Consiglio regionale-. È l’unica soluzione che garantirebbe la certezza del servizio nei tre scali. Nell’immediato, però, la giunta regionale corra ai ripari per garantire la continuità da Alghero”.