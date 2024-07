Continuità Aerea, Fratelli d’Italia: “Modello da rivedere, rifarsi alle Baleari”

ALGHERO – “Come previsto da FdI, rieccoci al paradosso del bando per la continuità territoriale deserto per l’aeroporto di Alghero. Il nordovest, con una base di viaggiatori più ampia di Olbia, viene snobbato dai vettori. Anche questa volta certamente si procederà con una procedura negoziata, guidata da ENAV e Commissione Trasporti presieduta dal nostro deputato Salvatore Deidda, per trovare comunque una soluzione che eviti l’isolamento del territorio. Resta però la debolezza di un modello di CT che Fratelli d’Italia aveva già denunciato e che va completamente rivisto: via il monopolio sulle tratte e via le rigidità imposte ai vettori. Si passi a un modello di prezzi di riferimento, percentuali di variazione e soprattutto di voucher e contributi ai viaggiatori sardi. Occorre prendere ad esempio il modello “Baleari”.

Il bando continua ad affidare le tratte verso Fiumicino e Linate praticamente in condizione di monopolio, dettando numero di collegamenti e orari ai vettori, riducendo la loro capacità di adattarsi alle situazioni e ai costi, specialmente a fronte del meccanismo di contributo. Il gioco finisce così per non valere la candela: superata una certa soglia di riempimento dell’aereo con viaggiatori in CT, il vettore perde ogni forma di contribuzione regionale e quindi di convenienza a partecipare al bando. Il monopolio della tratta impedisce inoltre che altri vettori possano intervenire a colmare il vuoto. Come non bastasse, maggiore è la percentuale di posti venduti in ct, minore è la disponibilità di posti vendibili con tariffa libera, cioè i posti che generano marginalità positiva per il vettore.

Ecco servito il paradosso per cui Olbia, con una platea di viaggiatori potenziali in CT assai minore, appare più conveniente per i vettori. Alghero e il nordovest, più popolosi e con una platea di viaggiatori in continuità maggiore, finiscono per essere snobbati a causa di un meccanismo perverso insito nello stesso bando.

Oggi occorrono realismo e tempestività. Bisogna difendere la libertà dei sardi di viaggiare costruendo un bando pluriennale che funzioni e che tenga conto delle reali necessità dei sardi e dei vettori. Anche per questo Fratelli d’Italia ha depositato oggi una proposta di legge per abbattere le tasse aeroportuali, con l’obiettivo di aumentare i collegamenti con la Sardegna, migliorare la mobilità dei sardi e favorire la crescita del turismo, garantendo più occupazione e più risorse per la nostra Isola.

Per rafforzare ulteriormente il diritto dei sardi alla mobilità aerea, è maturo il tempo di considerare i tre aeroporti sardi come un sistema prevedendo proposte che riguardino tutti e tre gli scali.

Anziché guidare battaglie strumentali contro l’autonomia differenziata, la Todde si metta al lavoro per un intervento serio che dia risposte ai sardi e al nordovest.

Fratelli d’Italia Alghero