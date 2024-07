CT Aerea, Alghero a terra: “Pessimo inizio per la Giunta Todde”

ROMA – “Nuova puntata del format della Giunta Todde, l’isola dei ‘fumosi”. Così Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento Insularità di Forza Italia commenta la mancata presentazione di offerte per la continuità territoriale dell’aeroporto di Alghero. “Non occorreva un indovino – sottolinea Cappellacci- per intuire quale esito avrebbe avuto proporre la versione ridotta del vecchio bando, con meno risorse e durata ridotta. Ma ancora più preoccupante è il fatto che questo avviene in nome di futuri disegni di cui non si comprendono i contorni e ancor meno la compatibilità con i tempi amministrativi di bandi e altre procedure. Ora occorre intervenire con gli strumenti che consentono un intervento urgente della pubblica amministrazione affinché Alghero non resti isolata o ostaggio di tariffe e frequenze incontrollate. Questa Legislatura comincia con il segno meno: meno risorse, meno voli, meno rotte. La stessa che caratterizzato la sciagurata esperienza del centrosinistra al governo della Regione quando, regnante Pigliaru, cancellarono la continuità 2 per Bologna, Verona, Napoli e Torino perché loro ‘avevano un’idea diversa’.